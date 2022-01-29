Анкара, , 21:33 — REGNUM В Турции за последние годы значительно выросло число вузов. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 29 января президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии ряда объектов в северо-восточной провинции Гиресун.

Реджеп Тайип Эрдоган President.gov.ua

По его словам, число вузов в Турции возросло с 76 до 206 за годы правления возглавляемой им Партии справедливости и развития.

Он напомнил, что за последние 20 лет в каждой из 81 провинции Турции были открыты высшие учебные заведения.

Как передавало ИА REGNUM, 26 января президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия продолжают реализация контракта по приобретению Анкарой зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.