Самара, , 21:29 — REGNUM Агентство LA Football Consulting, которое представляет интересы бразильского защитника молдавского «Шерифа» Фернандо Костанцы, подтвердило информацию о том, что бразилец станет игроком самарских «Крыльев Советов».

«Да, мы подпишем контракт с «Крыльями Советов» сегодня или завтра», — заявили представители Фернандо Костанцы.

Фернандо Костанца выступает за молдавский «Шериф» с 6 февраля 2021 года после перехода из бразильского клуба «Ботафого» на правах свободного агента. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильского флангового защитника в 1 миллион евро.

В текущем сезоне Фернандо Костанца принял участие в четырнадцати турах чемпионата Молдавии, в которых отметился одним забитым мячом, четырьмя результативными передачами и получил три желтые карточки.