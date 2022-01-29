Анкара, 29 января, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Современная Турция укрепляет свои позиции на международной арене, так как является сильным государством. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 29 января президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии ряда объектов в северо-восточной провинции Гиресун.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, для Турции последние 10 лет оказались особо сложными.

«Стране пришлось преодолеть многие вызовы, но сегодня мы обладаем всеми возможностями для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, — отметил президент. — Круги, осознавшие провал попыток влияния на курс Турции, стремятся создать преграды на ее пути, уничтожить ее экономику».

Глава государства добавил, что власти страны предприняли шаги по защите нацвалюты, что позволило стабилизировать курс турецкой лиры.

Как передавало ИА REGNUM, 21 января глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности выступить посредником в урегулировании отношений РФ и Украины.