Лиссабон, , 21:13 — REGNUM Сегодня, 29 января, в Лейрие на стадионе «Магалайш Пессоа» «Бенфика» в матче финала Кубка Португальской Лиги сезона 2021/22 сыграет с лиссабонским «Спортингом». Игра начнется ы 22:45 по московскому времени.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Мануэлем Мотой. Ассистенты главного судьи — Жорже Алвеш Фернандеш и Лусиану Мая, резервный арбитр — Мануэл Оливейра.

В последний раз «Бенфика» и «Спортинг» играли между собой 4 декабря 2021 года в матче тринадцатого тура португальской Примейры Лиги 2021/22. Тот матч завершился уверенной победой «Спортинга» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе лиссабонского клуба отметились Пабло Сарабия, Паулиньо и Матеус Луис.