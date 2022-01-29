Мадрид, 29 января, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Руководство мадридского «Атлетико» заблокировало трансфер 29-летнего таранного форварда сборной Испании Альваро Мораты в каталонскую «Барселону». Об этом 29 января сообщило издание Football Italia.

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

Также сообщается, что Мората до конца текущего сезона останется в аренде в туринском «Ювентусе», за который забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 22-х матчах итальянской Серии А 2021/22. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА испанец забил два гола в пяти турах группового этапа.

Альваро Мората выступает за «Атлетико» с 1 июля 2020 года после перехода из лондонского «Челси» за 35 миллионов евро. Спустя полмесяца «Ювентус» арендовал форварда на два года. Аренда обошлась «старой синьоре» в 20 миллионов евро.