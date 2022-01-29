Берлин, , 20:59 — REGNUM С экономической точки зрения безрассудно останавливать запуск газопровода «Северный поток — 2», завил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц.

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Gazprom.ru

«При нормальных условиях мы не сможем избежать запуска уже достроенного трубопровода. И с экономический точки зрения нелепо останавливать «Северный поток — 2» — после огромных инвестиций», — сказал он в интервью газете Die Welt.

Он добавил, что если Россия «вторгнется» на Украину, то «тогда будет полностью исключено, что этот трубопровод заработает».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.