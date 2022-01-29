Калининград, , 20:52 — REGNUM 29 января российский футбольный клуб «Сочи» в рамках товарищеской встречи одержал минимальную победу над «Балтикой» со счетом 1:0. Единственный мяч на восемнадцатой минуте встречи забил российский нападающий Никита Бурмистров.

Составы команд:

«Балтика»: Латышонок, Карпович, Тишкин, Кленкин, Попов, Триалист, Макарчук, Альшин, Кашчелан, Казаев, Шамкин.

«Сочи»: Адамов, Родриго, Дркушич, Терехов, Юрганов, Заика, Цаллагов, Юсупов, Нобоа, Ангбан, Бурмистров.

В первом матче после зимней паузы «Сочи» сыграет с тульским «Арсеналом». Игра девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».