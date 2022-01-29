Париж, , 20:44 — REGNUM Власти Франции готовы в случаев необходимости направить в Румынию несколько сотен французских военных в рамках возможного расширения миссии НАТО. Об этом 29 января заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы готовы к тому, чтобы развернуть наших военных в Румынии — стране, граничащей с Украиной — при соответствующем решении НАТО. Речь идет о нескольких сотнях военных», — сказала она в эфире радиостанции France Inter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил Пентагону повысить готовность американских вооруженных сил США для оказания помощи союзникам Вашингтона по НАТО в случае такой необходимости.

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