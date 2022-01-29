Париж, 29 января 2022, 20:44 — REGNUM Власти Франции готовы в случаев необходимости направить в Румынию несколько сотен французских военных в рамках возможного расширения миссии НАТО. Об этом 29 января заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил Пентагону повысить готовность американских вооруженных сил США для оказания помощи союзникам Вашингтона по НАТО в случае такой необходимости.
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