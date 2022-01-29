Москва, , 20:43 — REGNUM На юге Москвы в жилом доме произошел пожар. Спасатели, прибывшие на место ЧП, эвакуировали 12 человек. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.

Тушение пожара 61.mchs.gov.ru

Инцидент произошел 29 января по адресу: ул. Дорожная, дом 28, корпус 1.

«Происходило возгорание в квартире, расположенной на девятом этаже двенадцати этажного жилого дома, — говорится в сообщении. … — Пожарно-спасательными подразделениями … были спасены 12 человек, из них один ребенок».

По последним данным, площадь пожара, который уже ликвидирован, составила 50 квадратных метров.

В настоящее время выясняются причины происшествия.