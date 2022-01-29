Лондон, 29 января, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Николо Скира, лондонский «Тоттенхэм» включился в борьбе за 24-летнего центрального полузащитника туринского «Ювентуса» и сборной Уругвая Родриго Бентанкура.

Логотип Ювентуса

Также сообщается, что руководство «шпор» уже контактировал с представителями уругвайского футболиста на предмет его возможного трансфера.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отклонил трансферное предложение «Астон Виллы» в размере 20 миллионов евро по Родриго Бентанкуру.

В текущем сезоне на счету Родриго Бентанкура две результативные передачи в 26-ти матчах за туринский клуб во всех турнирах. В составе сборной Уругвая Бентанкур сыграл в тринадцати турах групповой стадии отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.