Оренбург, 29 января, 2022, 20:32 — ИА Регнум. В Северном районе Оренбургской области водитель бульдозера получил тяжёлые травмы во время работ по снегозадержанию. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

40.мвд.рф ДТП

Авария произошла возле села Черновка. 37-летний мужчина вёл бульдозер по склону холма и не справился с управлением. Результатом стало опрокидывание транспорта в кювет.

Бульдозерист получил переломы и ушибы. Его госпитализировали.