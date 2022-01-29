Киев, , 20:31 — REGNUM Воевать против России готов пойти мэр столицы Украины Виталий Кличко. Об этом он сам сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Виталий Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Если начнется военная агрессия (России против Украины), я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать», — заявил градоначальник.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нежелание Москвы развязывать войну не означает, что кому-то будет позволено грубо атаковать интересы России.

«Мы войн не хотим», — сказал тогда Лавров.