Киев, , 20:24 — REGNUM 21-летний центральный нападающий киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины U21 по футболу Владислав Супряга в ближайшее время перейдет в «Сампдорию». Об этом 29 января сообщил журналист Маттео Корсетти.

Владислав Супряга выступает за киевскую команду с 10 августа 2018 год после перехода из «Днепра» за 6,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость украинского форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Супряга принял участие в шести матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и провел на поле суммарно 263 минуты.