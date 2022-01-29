Лондон, 29 января, 2022, 20:17 — ИА Регнум. 29-летний центральный полузащитник «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранит Джака намерен остаться в лондонском клубе до конца текущего сезона, несмотря на интерес со стороны «Ромы». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

ФК «Арсенал»

Также сообщается, что в подписании Гранита Джаки заинтересован лично португальский главный тренер римского клуба Жозе Моуриньо.

В текущем сезоне Гранит Джака принял участие в тринадцати матчах за «канониров» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с «Лидс Юнайтед», а также получил четыре желтые и две красные карточки. Суммарно на поле швейцарец провел 953 минуты.

Джака выступает за «Арсенал» с 1 июля 2016 года после перехода из менхенгладбахской «Боруссии» за 45 миллионов евро. Текущее соглашение полузащитника с «канонирами» рассчитано до 30 июня 2024 года.