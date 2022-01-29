Нур-Султан, , 20:14 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24» заявил, что отрицательно относится к хвалебным речам в свой адрес.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я отношусь [к восхвалениям] отрицательно. Я воспитывался в специфических реалиях, где хвалебные оды просто отсутствовали, я уже не говорю о том, чтобы они приветствовались. Такого никогда не было», — сказал он.

Токаев добавил, что у него природный иммунитет к подобного рода выступлениям.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан» заявил, что многие предприниматели Казахстана поддержали создание президентского общественно-социального фонда и внесли в него деньги, но есть и те, кто этого не сделал.