Нур-Султан, 29 января 2022, 20:13 — REGNUM Власти Казахстана намерены развивать сотрудничество с Китаем. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».
По его словам, Китай, достигший успехов в экономическом развитии, является ближайшим соседом Казахстана.
«Китай достиг успехов в своем экономическом развитии, — сказал Токаев. — Мы должны сотрудничать».
Как передавало ИА REGNUM, 27 января президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности заявил, что систему безопасности Казахстана необходимо перестроить, чтобы она отвечала на все современные вызовы.