Астана, 29 января, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Власти Казахстана намерены развивать сотрудничество с Китаем. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

По его словам, Китай, достигший успехов в экономическом развитии, является ближайшим соседом Казахстана.

«Китай достиг успехов в своем экономическом развитии, — сказал Токаев. — Мы должны сотрудничать».

Как передавало ИА REGNUM, 27 января президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности заявил, что систему безопасности Казахстана необходимо перестроить, чтобы она отвечала на все современные вызовы.