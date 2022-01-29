Оксфорд, Великобритания, 29 января, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Одышка у переболевших COVID-19 указывает на долгосрочные последствия болезни, передает Sky News со ссылкой на исследования ученых Оксфордского университета.

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Эксперты проверили МРТ-визуализацию легких с использованием гиперполяризованного ксенона у 36 болевших человек. Пациенты вдыхали ксенон, пока лежали в сканере, а ученые наблюдали за газообменом в легочных альвеолах. В итоге ксенон позволил установить, что газ плохо переносится из легких в кровоток у пациентов с «долгим ковидом» — появляется одышка.

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