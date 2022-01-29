Лондон, 29 января, 2022, 20:08 — ИА Регнум. «Валенсия» сделал лондонскому «Тоттенхэму» очередное предложение по трансферу 20-летнего испанского вингера Брайана Хиля. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, речь идет о полугодичной аренде футболиста.

valenciacf.com ФК «Валенсия»

Ранее сообщалось, что «шпоры» отклонили предыдущее предложение «Валенсии» по аренде Брайана Хиля. В текущем сезоне испанский фланговый нападающий принял участие в двадцати матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Брайан Хиль перешел в «Тоттенхэм» 26 июля 2021 года из «Севильи» за 25 миллионов евро. Текущее соглашение испанского нападающего со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2026 года. На данный момент трансферная стоимость Хиля, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.