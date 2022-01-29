Нур-Султан, , 20:02 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что думает над реформированием парламентской и партийной систем республики.

Касым-Жомарт Токаев Duma.gov.ru

«Я могу сказать, что серьезно думаю над реформированием парламентской системы в нашей стране и, конечно же, партийной системы», — сказал он в интервью телеканалу «Хабар 24».

Токаев добавил, что он «должен стоять несколько выше всех общественно-партийных и политических структур, служить неким магнитом, чтобы привести различные общественно-политические силы к единому знаменателю».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан» заявил, что многие предприниматели Казахстана поддержали создание президентского общественно-социального фонда «Қазакстан халкына» и внесли в него деньги, но есть и те, кто этого не сделал.

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