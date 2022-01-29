Мюнхен, Германия, , 19:59 — REGNUM 27-летний французский опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентен Толиссо, как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Корантен Толиссо Антон Зайцев

Корентен Толиссон может стать четвертым французом, выступающим за «сливочных». На данный момент в составе мадридского клуба числятся Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга и Карим Бензема.

В текущем сезоне Корентен Толиссон принял участие в пятнадцати матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых забит три мяча и отдал три результативные передачи. Часть сезона француз пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

Толиссо выступает за «Баварию» с 1 июля 2017 года после перехода из французского «Лиона» за 41,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2022 года.