Киев, , 19:57 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провели переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Об этом 29 января написал Кулеба на странице в соцсети Twitter.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

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«В разговоре с Жан-Ивом Ле Дрианом мы (власти Украины) согласились, что в отношении России сейчас важно проявлять бдительность и жёсткость и работать над дипломатическими решениями, — написал Кулеба. — Обсудили помощь экономике Украины в преодолении рисков безопасности».

Как передавало ИА REGNUM, 27 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили введение новых ограничительных мер против РФ.