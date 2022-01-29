Челябинск, 29 января, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Обвиняемый в коррупции глава управления государственного строительного надзора южноуральского министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства заключён под стражу. Такую меру пресечения ему избрал Ленинский райсуд Магнитогорска, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

В СИЗО он пробудет до 27 марта. Впрочем, у него ещё есть возможность обжаловать постановление суда.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновнику вменяют получение взятки. Якобы в августе один из бизнесменов оказал ему услугу имущественного характера в обмен на совершение незаконных действий.