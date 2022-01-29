Манчестер, Великобритания, , 19:50 — REGNUM 32-летний экс-форвард «Уотфорда» и «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, выступающий за сборной Нигерии по футболу, как сообщает журналист Фабрицио Романо, может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле».

Одион Игало

За «Манчестер Юнайтед» Игало выступал в сезонах 2019/20 и 2020/21 на правах аренды из «Шаньхай Шенхуа». За аренду нигерийца «красные дьяволы» заплатили 12 миллионов евро. В пяти матчах Лиги Европы УЕФА 2019/20 форвард сборной Нигерии забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» также был заинтересован в подписании форварда «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти, однако итальянец ответил отказом.