Лондон, , 19:47 — REGNUM В Великобритании за последние сутки выявили более 72 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 29 января свидетельствуют данные британского правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 72 727 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 16 406 123.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 296 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 155 613.

Как передавало ИА REGNUM, 19 января премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что основные противоковидные ограничения будут в ближайшие дни сняты в Великобритании.