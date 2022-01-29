Нур-Султан, 29 января 2022, 19:38 — REGNUM Вандалов, которые осквернили православное кладбище в Алма-Атинской области Казахстана, нужно разыскать. Об этом 29 января сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на странице в соцсети Twitter.
«Министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе», — написал он.
Токаев добавил, что злоумышленников нужно привлечь к уголовной ответственности по закону.
Как передавало ИА REGNUM, 28 января президент страны Касым-Жомарт Токаев на XXI внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан» («Свет отечества») заявил, что сплоченность, солидарность, мужество и сознательность граждан Казахстана помогла предотвратить крушение республики.