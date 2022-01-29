Екатеринбург, , 19:36 — REGNUM В Екатеринбурге автомашина «Шкода Октавия» насмерть сбила 53-летнего велосипедиста. Об этом сообщили журналистам в городском отделении ГИБДД.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла утром 29 января. По данным Е1.ru, за рулём была 27-летняя женщина. Проводится проверка.

В комментариях к публикациям отметились люди, которые лично знали погибшего. «Отличный мужик. Руководитель велопоходов по Уралу, Башкирии. Вместе проехали не одну тысячу км в велопоходах», — написал один из граждан.

Комментатор добавил, что погибший никогда не нарушал Правила дорожного движения и всегда ездил на велосипеде с включенной фарой и тремя задними фонарями.