Лондон, 29 января, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Руководство «Лидс Юнайтед» приняло решение отклонить трансферное предложение лондонского «Тоттенхэма» по 25-летнему вингеру сборной Бразилии Рафинье. Об этом 29 января сообщило издание Evening Standard.

(сс) Tom Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»

В текущем сезоне Рафинья принял участие в девятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В прошлом сезоне бразилец набрал 15 (6+9) очков по системе гол+пас в тридцати матчах чемпионата.

Рафинья перешел в «Лидс» 5 октября 2020 года из французского клуба «Ренн» за 18,6 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Бразилии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.