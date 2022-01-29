Турин, Италия, , 19:32 — REGNUM Как сообщает издание итальянское Football Italia, таранный форвард «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти отклонил контрактные предложения «Ньюкасла» и «Аль-Хиляля».

«Торино» и «Сассуоло» Toro.it

В текущем сезоне Андреа Белотти принял участие лишь в десяти матчах за «Торино» во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Большую часть сезона нападающий пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

Прошлым летом в подписании Андреа Белотти был заинтересован санкт-петербургский «Зенит», предлагавший «Торино» 30 миллионов евро за трансфер центрфорварда.

Текущее соглашение Белотти с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.