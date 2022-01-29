Вашингтон, 29 января 2022, 19:31 — REGNUM Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин проведет на следующей неделе встречу с руководством крупнейших оборонных компаний, чтобы призывать их ускорить разработку гиперзвукового оружия. Об этом передает телеканала CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что на встрече будут присутствовать представители Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing, Leidos, Aerojet Rocketdyne, BAE Systems, L3Harris и еще «полудюжины других оборонных компаний».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра обороны США Хайди Шу заявила, что разработка гиперзвуковых вооружений входит в число приоритетов для минобороны США, при этом раскрывать информацию о попытках борьбы с таким оружием Пентагон отказывается.
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