Вашингтон, 29 января, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин проведет на следующей неделе встречу с руководством крупнейших оборонных компаний, чтобы призывать их ускорить разработку гиперзвукового оружия. Об этом передает телеканала CNN со ссылкой на источники.

Nationalinterest.org Гиперзвуковое оружие

«Цель (встречи) — развести огонь под всей гиперзвуковой индустрией, подтолкнуть отрасль к наращиванию оборотов», — передает телеканал.

Отмечается, что на встрече будут присутствовать представители Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing, Leidos, Aerojet Rocketdyne, BAE Systems, L3Harris и еще «полудюжины других оборонных компаний».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра обороны США Хайди Шу заявила, что разработка гиперзвуковых вооружений входит в число приоритетов для минобороны США, при этом раскрывать информацию о попытках борьбы с таким оружием Пентагон отказывается.

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