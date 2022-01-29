29 января 2022 | Время чтения 6 мин

Георгий Балаков, , 20:34 — REGNUM Судьба криптовалют в России продолжает оставаться в эпицентре общественного внимания. Популярные сообщества Telegram также не остались в стороне от этой темы. По мнению ряда телеграм-каналов, вопрос запрета «крипты» из сферы экономики перешел в политическую плоскость.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

Как напоминает телеграм-канал «Главный политический», ранее в Центробанке хотели полностью запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткоина. Минфин же предложил более мягкий вариант, предложив конкретизировать меры регулирования оборота криптовалют. По мнению министерства, полное отсутствие регулирования или запрет криптовалют приведут к дестабилизации отрасли, росту доли теневой экономики и случаев мошенничества, на которые правоохранители не смогут эффективно реагировать.

«Рынок, оперирующий в России общей суммой в кошельках на 2 триллиона рублей, и с операционным оборотом в 5 миллиардов долларов в год — стоит того, чтобы его регулировать, извлекая пользу для государства», — написал «Главный политический».

ТГ-канал отмечает, что по задумке Минфина, необходимо идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Также ведомство предлагает создать операторов обмена цифровых валют, которыми могут быть юридические лица, проводящие операции с денежными средствами в соответствии с антиотмывочным законодательством и внесенные в реестр Банка России.

«Ожидаемого многими «единения по указу сверху» не произошло. Банк России уже не согласился с концепцией Минфина по регулированию крипторынка в стране. В ЦБ полагают, что предлагаемый допуск криптовалют в российскую финансовую систему создает огромный риск для ее стабильности. В регуляторе опасаются, что, поскольку у большинства криптовалют отсутствует эмитент — ответственное лицо, риски граждан, инвестирующих в такие инструменты, будут перекладываться на российские финансовые организации, и в конечном итоге на их вкладчиков и кредиторов», — написал автор поста.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Центробанк раскритиковал даже идею допускать к сделкам с «криптой» только квалифицированных инвесторов. Эта концепция предполагает, что они совершают сделки со сложными, рискованными активами, где известен эмитент и можно оценить риски, изучив финансовую информацию. Однако же курс криптовалюты определяется преимущественно спекулятивными факторами, поэтому финансовая грамотность, по мнению Центробанка, никак не поможет инвестору избежать рисков.

«Да и с майнингом для отдельных территорий не всё так радужно, как описывалось в СМИ — даже при поддержке этой позиции отдельными депутатами в Госдуме. Прозвучавшая версия о якобы «согласии Путина разрешить майнинг в регионах с избытком электроэнергии» не подтвердилась. Наконец, не далее как сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по криптовалютам, в разработке которой участвовали представители Минфина, Минразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России. Похоже, нам предстоит наблюдать за интереснейшим процессом согласования, подковерной борьбы бенефициаров — и принятия «высоких» решений. Будем наблюдать», — высказался «Главный политический».

Дмитрий Чернышенко Правительство России официальный сайт

По мнению телеграм-канала «Незыгарь», Центробанк выбрал не самое лучшее время, чтобы предлагать полностью запретить использование и майнинг криптовалюты. На фоне резкого роста числа новых случаев заражения коронавирусом в сутки, и без того обеспокоенное новой волной пандемии население весьма раздражительно встретило инициативу ограничить применение «крипты».

Автор поста убежден, что, даже обходя фискальные органы, владельцы криптовалюты большую часть полученных денег в итоге оставляют на внутреннем рынке, стимулируя тем самым спрос. Число же владельцев криптовалюты на территории России исчисляется миллионами человек. Из-за этого сугубо профессиональная, на первый взгляд, тема получила широкий общественный резонанс и вылилась в прямое поручение президента России правительству и Центробанку выработать общую позицию и доложить о ее результатах.

ТГ-канал обращает внимание, что пока еще ни одна общественная или государственная организация, включая парламентские комитеты и банковские союзы не поддержала позицию Центробанка. Это дает основания утверждать, что в итоге будет принята за основу концепция Минфина, если ее одобрит правительство.

«Такая публичная недальновидная позиция ЦБ по принципиальной тематике, входящей исключительно в его сферу компетентности фиксируется впервые. И по аппаратно-государственной логике должна привести к рокировкам в его руководстве. Набиуллина должна в ходе или накануне предстоящей в июне ротации уступить свое место либо Силуанову, либо гораздо более умеренному и уважаемому в банковских кругах Аксакову, председателю комитета ГД по финрынку, которого поддерживают и силовики», — написал «Незыгарь».

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

Теоретически возможен и другой вариант развития событий. В рамках него Центробанк «примет к сведению» позицию исполнительной власти, внесет косметические изменения и утвердит свой вариант полного запрета крипты. Этого сделать ему никто помешать не может, учитывая особый наднациональный характер статуса регулятора, считает автор поста.

«Помнится, борьба власти с Telegram привела к тому, что многие ведомства обзавелись собственными каналами. Опыт учтен и к проблеме криптовалют подходят более взвешенно. Резкую позицию Центрального банка оттеняет рациональный подход правительства. ЦБ хочет запретить майнинг и оборот криптовалют, в правительстве же такими технологиями разбрасываться совсем не хотят и выступают за регуляцию, ведь за криптой — бурное развитие технологии блокчейн. Тут напрашивается создание правил игры, введение этой истории в легальное русло», — высказал свое видение ситуации телеграм-канал «Бойлерная».

По версии ТГ-канала, Центробанку аккуратно дают понять, что он не прав. Призыв «выработать единую позицию по вопросу» означает, что страх регулятора перед невидимыми деньгами во власти не разделяют. Обсуждать, вероятно, предстоит не запрет, а форму регуляции криптовалют. Возможно, здесь есть смысл изучить китайский опыт, где инородные биткоины изгнали, расчистив широкую дорогу для цифрового юаня, считает автор публикации.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Какая-то подковерная борьба: ЦБ (Набиуллина) против правительства (Чернышенко, Силуанов — читай Мишустин). За этим кроется больше, чем взгляд на финансовую систему России внутри страны, это видение её в системе мировой финансовой системы и боюсь, что этот случай, когда гендерные различия госуправляющ (его) (ей) имеют значение», — сделал предположение телеграм-канал «Политджойстик/Politjoystic».

Разные подходы Центробанка и Минфина к использованию криптовалют на территории России, по мнению телеграм-канала «Кремлёвская прачка», связаны с управленческими особенностями и источниками мотивации обоих ведомств. Администратор сообщества отмечает, что ЦБ является финансовой структурой, поддерживающей резервные валюты и их страны-эмитенты и не подчиняется правительству России.

«А поскольку финансовые регуляторы стран, входящих в единую кредитно-денежную систему, основанную на долларе, крайне негативно относятся к криптовалютам, то, соответственно, все их подразделения вынуждены проводить единую политику, даже если это невыгодно странам, которые они представляют. Важно констатировать, что тут дело не в Набиуллиной, а в самой международной финансовой системе», — считает «Кремлевская прачка».

В свою очередь Министерство финансов заинтересовано в повышении доходов государства, и те виды криптовалют, которые поддаются цивилизованному урегулированию, могут внести заметный вклад в бюджет России. Поэтому регулирование обращения «крипты» и возможность сделать его понятным и прозрачным выгоднее для страны, чем полный запрет, отмечает ТГ-канал.

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