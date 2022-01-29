Москва, , 19:12 — REGNUM 25-летний центральный полузащитник «Сампдории» и сборной Норвегии по футболу Мортен Торсбю попал в список интересов двух клубов Тинькофф Российской Премьер-лиги.

ФК «Локомотив» Logo-football.ru

Как сообщает издание Sampdoria News, на Торсбю претендуют московские «Локомотив» и «Спартак». Трансферная стоимость футболиста сборной Норвегии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Мортена Торсбю два забитых мяча и одна результативная передача в 21-м туре итальянской Серии А 2021/22.

Торсбю перешел в «Сампдорию» 1 июля 2019 года из нидерландского клуба «Херенвен» на правах свободного агента. Текущее соглашение Торсбю с «Сампдорией» рассчитано до 30 июня 2023 года.