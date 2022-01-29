Бордо, Франция, , 19:07 — REGNUM 29-летний английский центральный защитник Фил Джонс, выступающий за «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру в «Бордо». Об этом 29 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Фил Джонс Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Фил Джонс из-за травмы колена принял участие в одном туре Английской Премьер-лиги 2021/22. В последний раз Джонс регулярно выходил на поле в сезоне 2018/19. В сезоне АПЛ 2018/19 защитник отметился одной результативной передачей в восемнадцати турах чемпионата.

Фил Джонс перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Блэкберна» 1 июля 2011 года за 19,3 миллиона евро. Трансферная стоимость английского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.