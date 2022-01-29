Берлин, 29 января, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В текущем году приз фонда достался основателю одноименного издательства из Мюнхена. Он пережил трудные времена, считаясь «зеркалом социальной истории Федеративной Республики». Об этом сообщило немецкое агентство Deutsche Welle 29 января.

Германия

ИздательАнтье Кунстманн удостоен премии Курта Вольфа 2022 года. Согласно приведённым данным, призовой фонд составил 35 000 евро.

В связи с этим событием Фонд Курта Вольфа объявил: «Ваше мюнхенское издательство десятилетиями сохраняло свою независимость, несмотря на все отраслевые кризисы. Вы отразили социальную историю Федеративной Республики».

Награда за спонсорство досталась Leipzig Poetenladen. Компания уже на протяжении 15 лет связывает онлайн-литературу с печатными книгами и демонстрирует, как можно омолодить печатные СМИ в эпоху цифровых технологий. Награда составила 15 000 евро.

Награды будут вручены на Лейпцигской книжной выставке в марте. Пока неизвестно, состоится ли выставка на этот раз, поскольку мероприятие отменялось уже дважды. Ожидается, что окончательное решение будет принято в начале февраля.

Фонд Курта Вольфа присуждает свои награды с 2001 года, считая себя представителем интересов независимых издателей. В настоящее время фонд осуществляет сотрудничество со 130 издателями.