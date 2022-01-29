Вашингтон, 29 января, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Госдепартамент США не будет продлевать реализацию программы Фулбрайта в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США в интервью АВС News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам источника, процесс отбора на программу Фулбрайта в Афганистане на 2022−2023 учебный год продолжен не будет.

«Мы понимаем, сколько времени и усилий было вложено соискателями, и понимаем, что это разочаровывающее решение», — сказал представитель госдепартамента США.

Чиновник добавил, что ни один запрос из Афганистана по программе Фулбрайта рассматриваться не будет. Он сказал, что если ситуация изменится, то будет принято соответствующее решение. Однако, добавил он, программа Фулбрайта для более чем 100 афганских студентов, уже находящихся в США, будет продолжена.

Основанная в 1946 году сенатором Уильямом Фулбрайтом программа направлена на расширение международных связей путем направления американских студентов и профессоров за границу и, также, обучения иностранных студентов в США. Сорок мировых лидеров, в том числе бывший президент Афганистана Ашраф Гани, учились в США по программе Фулбрайта.