Берлин, 29 января, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Оглядываясь назад, федеральный казначей «зеленых» Марк Урбатч считает, что неправомерные выплаты партийному руководству были ошибкой. Об этом он заявил на второй день съезда партии во время представления отчёта о партийном бюджете, сообщает издание Spiegel 29 января.

Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen Эмблема партии «Зелёных»

«Ясно одно: с полученным опытом мы больше не будем принимать такое решение». Внутрипартийная критика выплат понятна и оправдана», — отметил Урбатч.

Федеральный центр «зеленых» выплатил своим сотрудникам специальные выплаты в размере 1500 евро в прошлом году. Бонус был предназначен для компенсации бремени, связанного с удаленной работой из дома. Партийное руководство на это, видимо, не имело права, в связи с чем выплаты были компенсированы в скорейшие сроки.

С начала января прокуратура Берлина ведет расследование в отношении всего федерального исполнительного комитета «зеленых». Таким образом, то, что первоначально казалось ошибкой, обернулось возможным уголовным преступлением.