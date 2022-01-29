Нур-Султан, , 18:40 — REGNUM Власти России не выдвигали никаких предварительных условий перед отправкой сил Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Я ответственно говорю, что никаких разговоров с [президентом РФ] Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, и они были продолжительные, относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, естественно, не было. И никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было», — сказал Токаев, отвечая ан соответствующий вопрос.

Он напомнил, что Россия для Казахстана — это союзное государство. Токаев добавил, что контингент ОДКБ во время миссии в Казахстане не произвел ни единого выстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаев заявил, что сплоченность, солидарность, мужество и сознательность граждан Казахстана помогла предотвратить крушение республики.

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