Нур-Султан, 29 января 2022, 18:40 — REGNUM Власти России не выдвигали никаких предварительных условий перед отправкой сил Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».
Он напомнил, что Россия для Казахстана — это союзное государство. Токаев добавил, что контингент ОДКБ во время миссии в Казахстане не произвел ни единого выстрела.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаев заявил, что сплоченность, солидарность, мужество и сознательность граждан Казахстана помогла предотвратить крушение республики.
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