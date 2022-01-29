Берлин, , 19:33 — REGNUM Представитель немецкой фракции «Союз» по политике в области здравоохранения Тино Зорге считает, что обязательная вакцинация против COVID-19 «должна проходить только при конкретных условиях и в определенные сроки». Об этом сообщило немецкое агентство Deutsche Welle 29 января.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Обязательная вакцинация имела бы смысл только в том случае, если бы существовал риск особо опасных вариантов вируса — и в то же время были бы подходящие на то вакцины», — заявил представитель ХДС.

Зорге подчеркнул: «Если не будет одного из двух, то обязательная вакцинация будет не очень эффективной. При этом важно понимать: если вакцинация обязательна, то только с узкими временными рамками».

Согласно данным, инициативы различных членов Бундестага по общему обязательству по вакцинации подверглись критике. «Во всех групповых заявках отсутствует дифференциация по вариантам вируса и временной компонент, а также идеи по совершенствованию базы данных», — пояснил политик.

Группа во главе с депутатом от СвДП Эндрю Ульманном конкретизировала стремление к «среднему пути». Если по истечении определенного времени необходимый уровень вакцинации не будет достигнут, возникает обязательство предоставить свидетельство о вакцинации с 50-летнего возраста. Тем не менее, группа во главе с вице-президентом СвДП Вольфгангом Кубицкихочет предотвратить принудительную вакцинацию в целом.