Берлин, , 18:52 — REGNUM Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Германии достигла новых масштабов. Институт Роберта Коха (RKI) объявил, что текущий показатель за семь дней составил 1127,7. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel 29 января.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

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Ещё накануне значение утвердилось на отметке 1073, на прошлой неделе оно составило 772,7 случая. Заболеваемость определяет количество новых случаев инфицирования на 100 000 жителей в течение семи дней.

Как сообщил RKI со ссылкой на данные органов здравоохранения, число новых случаев заражения за последние сутки составило 189 166. Как далее отмечает институт, за последние 24 часа также было зарегистрировано 182 новых смертельных случая, непосредственно связанных с вирусом.

По данным RKI, всего с начала пандемии органами здравоохранения зафиксировано 9 618 245 случаев заражения. Общее количество зарегистрированных смертей от COVID-19 в Германии в настоящее время составляет 117 666 человек. RKI оценивает число оправившихся от болезни, вызванной коронавирусом, примерно в 7 532 600 человек.

Ввиду распространения варианта омикрон федеральный министр экономики Роберт Хабек (зеленые) предлагает продлить программу помощи компаниям, пострадавшим во время пандемии.

«Я надеюсь, что к концу марта мы будем в другой ситуации. Однако, если возникнет необходимость оказать дополнительную помощь, чтобы обеспечить выживание сильно пострадавших компаний, федеральное правительство готово предоставить на это средства», — заявил Хабек газетам медиагруппы Funke.