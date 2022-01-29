Бузулукский район, Оренбургская область, , 18:27 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области 55-летняя женщина отдала мошеннику 1 186 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Телефонный мошенник

По данным полиции, она общалась с неизвестным якобы из Германии, который выражал намерение переехать в Россию для совместного проживания с ней. Лицо, представившееся генерал-майором НАТО, побудило даму кредиты и перевести деньги ему.

Когда гражданка не дождалась «жениха», то поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.