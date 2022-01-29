Герат, Афганистан, , 18:26 — REGNUM В афганском городе Герат неизвестные совершили нападение на магазин. Об этом 29 января сообщает газета «8 Собх» со ссылкой на источники.

Герат. Афганистан Employee of the U.S. State Department

По их данным, грабители, которые вошли в магазин на площади Бакрабад, выстрелили в мужчину (владельца магазина), а также забрали все деньги и мобильные телефоны.

Мужчина скончался в больнице от огнестрельных ранений. Другие подробности не приводятся.

Отметим, что ситуация в сфере безопасности в Герате вызывает крайнюю тревогу. Так, в результате взрыва бомбы на прошлой неделе погибли восемь человек, еще восемь получили ранения.