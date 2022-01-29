Герат, Афганистан, 29 января 2022, 18:26 — REGNUM В афганском городе Герат неизвестные совершили нападение на магазин. Об этом 29 января сообщает газета «8 Собх» со ссылкой на источники.
По их данным, грабители, которые вошли в магазин на площади Бакрабад, выстрелили в мужчину (владельца магазина), а также забрали все деньги и мобильные телефоны.
Мужчина скончался в больнице от огнестрельных ранений. Другие подробности не приводятся.
Отметим, что ситуация в сфере безопасности в Герате вызывает крайнюю тревогу. Так, в результате взрыва бомбы на прошлой неделе погибли восемь человек, еще восемь получили ранения.