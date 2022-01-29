Астана, 29 января, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет главой республики более двух отведенных конституцией сроков. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Хабар 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Я не знаю, как долго буду находиться президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии конституцией, — не более двух сроков. То есть никакого переделывая законов и тем более конституции не будет», — сказал Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаев заявил, что участники массовых беспорядков захватили в начале января аэропорт в казахстанском городе Алма-Ата с целью прохода других боевиков.

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