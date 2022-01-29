Кабул, , 18:14 — REGNUM Правительство Афганистана, возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недавно уволило всех хазарейцев — судей и сотрудников судебных органов всех уровней. Согласно последним данным, эти лица были уволены «в связи с необходимостью» их заменены лицами, близкими к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 29 января сообщает информационное агентство «Шафакна Афганистан» со ссылкой на свои источники.

Кабул, Афганистан Oxam

«С падением республики и приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все развалилось, и мы три месяца были безработными, — заявил журналистам Рустам Талаш, который еще месяц назад работал судьей в одной из провинций. — Недавно Верховный суд попросил всех сотрудников направить в вышестоящие органы полный список данных о сотрудниках (имя, дата рождения, текущее место жительства, этническая принадлежность и т. д.), что мы и сделали. Через месяц мы узнали, что нас уволили из-за национальной принадлежности».

Талаш имеет степень бакалавра в области юриспруденции, а также степень магистра в области частного права. Четыре года работал судьей в одной из центральных провинций.

«Я не мог в это поверить, — говорит он. — Я пошел на прием к председателю Верховного суда и поднял этот вопрос перед ним. Он сказал мне, что Верховный суд решил не использовать хазарейцев для работы в судебных органах».

Другой источник подтвердил журналистам эти сообщения, заявив, что «после массового увольнения предыдущих судей (республики) в настоящее время в Афганистане ни на каком уровне нет ни одного судьи-хазарейца».

Джамал Хашеи — еще один судья со степенью бакалавра в области уголовного правосудия, проработавший 12 лет судьей в одной из центральных провинций. Его также уволили по национальному признаку, отмечают журналисты.

«Нам сказали, чтобы мы больше не приходили на работу, — сказал он. — Они уволили судей-шиитов и хазарейцев, а вместо них назначили своих людей».

Документы, полученные и проанализированные газетой Daily Information, также подтверждают эти утверждения.

Ранее бурную реакцию жителей страны вызвало увольнение 15 хазарейцев — сотрудников отдела выдачи электронных удостоверений личности в Кабуле из-за их этнической принадлежности.