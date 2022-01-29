Нур-Султан, , 18:07 — REGNUM Массовые беспорядки в Казахстане были спланированы профессионалами, заявил 29 января президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар-24».

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

"Я думаю, что это была спланированная акция, причем все этапы беспорядков — начиная с мирных протестов, они действительно были, и заканчивая убийствами, мародерством», — сказал Токаев.

Глава государства добавил, что это «была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими же».

«Что касается мирных демонстраций, то естественно, они состоялись. Какого-либо применения силы в отношении демонстрантов не было и не могло быть», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаев заявил, что участники массовых беспорядков захватили в начале января аэропорт в казахстанском городе Алма-Ата с целью прохода других боевиков.

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