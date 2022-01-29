* запрещённая в России организация

Кабул, 29 января, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер подорван автомобиль, в котором находился глава службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Хамид Хорасани. Об этом 29 января сообщает Afghanistan International со ссылкой на местные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По данным источников, инцидент произошел 28 января в уезде Руха. Хорасани не пострадал.

Источники также сообщили, что после взрыва талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали вести поиск причастных к данному нападению.

Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.