Кишинёв, , 17:47 — REGNUM Акция протеста против роста цен на энергоресурсы прошла в центре столицы Молдавии 29 января.

Мероприятие было организовано оппозиционной партией «Гражданский конгресс» и собрало несколько сотен участников. Протестующие двигались по центральному проспекту Кишинёва, скандируя лозунги, а также провели пикеты напротив зданий парламента и правительства страны.

Лидер организации «Гражданский конгресс» Марк Ткачук заявил, что повышение тарифов чрезмерно для граждан и обвинил власти в безразличии, передает ТАСС.