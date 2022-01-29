Братислава, 29 января, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Пользуясь обострением обстановки на Украине, НАТО планирует разместить в Словакии военнослужащих Альянса. Об этом рассказал министр обороны Словакии Ярослав Най, 29 января передает Česká televize.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, диалог о размещении сил НАТО на территории Словакии находятся в самом начале, и решение должно приниматься прежде всего в военных структурах НАТО. Численность войск не должна превышать нынешние аналогичные подразделения альянса в Польше или Прибалтике, пишет ИА Красная Весна.

Най отметил, что присутствие иностранных войск может вызвать в словацком обществе недовольство. При этом, чешские солдаты в составе континента НАТО в Словакии могли бы укрепить доверие к миссии в целом, сказал он.

«Отношения, которые существуют между Словакией и Чехией, исключительны, и я лично думаю, в связи с этим, что у жителей Словакии не будет с этим [размещением чешских военных в составе контингента НАТО — прим.] проблем», — заявил Най.