Милан, Италия, 29 января, 2022, 17:41 — ИА Регнум. 29 января миланский «Интер» объявил о переходе в 33-летнего эквадорского форварда Фелипе Кайседо из «Дженоа». Арендное соглашение рассчитано на 6 месяцев до конца текущего сезона. Об этом сообщили на официальном сайте «нерадзурри».

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В текущем сезоне экс-форвард московского «Локомотива» принял участие в девяти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

До перехода в «Дженоа» 31 августа 2021 года Фелипе Кайседо выступал за римский «Лацио», «Эспаньол», «Аль-Джазиру», «Локомотив», «Леванте», «Манчестер Сити», «Малагу», «Спортинг» и «Базель».