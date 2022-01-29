Лаганский район, Калмыкия, 29 января, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Калмыкии расследуют двойное убийство на животноводческой стоянке в Лаганском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР 29 января.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

О случившемся неподалёку от посёлка Улан-Хол стало известно утром 29 января от местного жителя. Тела двоих мужчин находились в загоне для скота под стогами сена. Они скончались от множественных колото-резанных ран, на теле хозяина стоянки имеется огнестрельное ранение.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты, оперативники. Проводится комплекс следственных действий.

Расследование уголовного дела об убийстве продолжается и взято на контроль руководителем следственного управления СК России по Республике Калмыкия Алексеем Сердюковым.